МОК разрешил российским спортсменам принять участие в церемонии закрытия ОИ-2024

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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам, выступающим в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN), принять участие в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МОК.

Решение было принято благодаря тому, что на церемонии будут участвовать не команды, а все спортсмены вместе. При этом флага AIN не будет.

Кроме того, в МОК добавили, что нейтральных спортсменов, которые могут поучаствовать в закрытии, осталось немного.

Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля и до 11 августа. При этом до церемении открытия атлетов из РФ и Белоруссии не допустили из-за установленных ограничений. Им предложили разместиться на трибунах в качестве зрителей. Всего Россию на соревнованиях представляли 15 спортсменов.