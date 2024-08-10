В МОК признали, что Олимпиада в Париже не прошла идеально

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Олимпийские игры во Франции не прошли идеально, признал глава координационной комиссии по подготовке Игр Пьер-Оливье Бекерс-Вьежан.

"Вы понимаете, какая сложная задача стояла перед оргкомитетом – эффективно подготовиться к работе с первого дня более чем 68 сессий, принять 800 тысяч зрителей, более 5 тысяч аккредитованных журналистов и 14 тысяч человек в олимпийской деревне", – передает ТАСС его слова.

Некоторые планы необходимо было корректировать уже после начала Олимпиады, и это было неизбежно, объяснил он. Однако теперь Париж знает, что может провести соревнования более эффективно и с меньшими расходами, подчеркнул Бекерс-Вьежан.

Еще перед стартом соревнований спортсмены пожаловались на нехватку еды в олимпийской деревне. Тогда организаторы вынуждены были нормировать выдачу еды, чтобы ее хватило для всех участников.

Затем недовольство у атлетов вызвало качество воды в Сене. Из-за загрязнения предстартовые тренировки триатлонистов отменялись дважды. Позже турнир по плаванию на открытой воде отказались проводить в Сене.

Франция потратила на Олимпийские игры 11 миллиардов евро. При этом ожидалось, что траты составят 6,2 миллиарда.

