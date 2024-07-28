28 июля, 09:05Спорт
Тренировка триатлонистов на Олимпиаде в Париже отменена из-за грязной воды в Сене
Фото: ТАСС/АР Рhoto/Thomas Padilla
Тренировка триатлонистов не состоялась из-за грязной воды в Сене. Об этом пишет AFP со ссылкой на организационный комитет соревнований.
"Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не дает достаточных гарантий", – пояснили в комитете.
При этом организаторы заверили, что состязание триатлонистов пройдет, как и планировалось, 30–31 июля.
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Церемония открытия Игр в Париже прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене.
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