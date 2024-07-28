Тренировка триатлонистов на Олимпиаде в Париже отменена из-за грязной воды в Сене

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Тренировка триатлонистов не состоялась из-за грязной воды в Сене. Об этом пишет AFP со ссылкой на организационный комитет соревнований.

"Оргкомитет Олимпиады, Международная федерация триатлона, а также местные власти приняли совместное решение отменить часть ознакомительного мероприятия по триатлону, поскольку уровень воды не дает достаточных гарантий", – пояснили в комитете.

При этом организаторы заверили, что состязание триатлонистов пройдет, как и планировалось, 30–31 июля.

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