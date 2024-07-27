Фото: ТАСС/David J. Phillip/AP

Церемония открытия Олимпиады в Париже, если сравнивать со стартом Игр БРИКС, демонстрирует разницу цивилизаций, отметил вице-премьер Сербии Александр Вулин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

"В Париже Мария Антуанетта поет, держа в руках свою окровавленную отрубленную голову. Золотой телец является своим последователям, а больной человек, который все это поставил, Тайную вечерю представляет как сцену из порнофильма", – высказался он.

Вулин обратил внимание, что в Казани спортсмены выступали под своими флагами, не было "сатанинских символов" и прочего. Он призвал сербов решить, к какой цивилизации они себя относят.

Церемония открытия летних Игр прошла вечером 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на Сене. В греческих СМИ церемонию назвали крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе из-за того, что члены ЛГБТ-движения (признано экстремистским и запрещено в России) изображали Тайную вечерю.

Открытие Игр также раскритиковала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вспомнив все провальные моменты.

