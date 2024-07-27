Захарова назвала масштабным провалом открытие Олимпиады в Париже

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Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, состоявшаяся накануне, стала настоящим провалом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в своем официальном телеграм-канале.

Дипломат напомнила, что еще до начала торжественной церемонии в столице Франции задержали шеф-повара русского происхождения, который якобы причастен к шпионажу.

"Интересно, сколько же еще шпионов нужно было внедрить, чтобы открытие Олимпиады в Париже прошло с таким масштабным провалом? Это не дно. Это дно Сены", – говорится в ее публикации.

В своем посте Захарова перечислила все провальные моменты в день открытия Олимпиады. Так, в городе произошел транспортный коллапс на фоне саботажа, во время представления сборных спортсменов из КНДР перепутали с атлетами из Южной Кореи, олимпийский факел доверили нести рэперу Снуп Доггу, а флаг олимпийского движения нес "всадник Апокалипсиса", отметила дипломат.

Торжественная церемония открытия летней Олимпиады состоялась в Париже 26 июля. Впервые ее провели вне стадиона – парад с участием 10,5 тысячи спортсменов стартовал на реке Сене.

Олимпийский флаг на церемонии повесили вверх ногами. Таинственная фигура вынесла его к сцене в форме Эйфелевой башни, после чего флаг был неправильно водружен на флагшток и поднят.

Греческие СМИ назвали открытие Олимпиады крахом цивилизации.

