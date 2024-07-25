L'Equipe: спортсмены пожаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне в Париже

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Прибывшие в Париж спортсмены пожаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на L'Equipe.

Источник французского издания утверждает, что организаторы вынуждены были нормировать выдачу еды, чтобы ее хватило для всех участников. Так, некоторые спортсмены заявили, что не хватает куриных яиц, другие заметили, что запасы пополняются медленно.

Ресторан Sodexo Live, в свою очередь, пообещал доработать программу закупок, чтобы она отвечала потребностям атлетов в Олимпийской деревне.

Олимпиада в Париже начнется 26 июля. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.

При этом некоторым российским журналистам отказали в возможности освещать Олимпиаду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобное неприемлемым.

