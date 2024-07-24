Олимпийские игры – 2030 пройдут во Французских Альпах

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Местом проведения зимней Олимпиады-2030 были выбраны Французские Альпы, объявил глава МОК Томас Бах. Такое решение приняли в рамках голосования на 142-й сессии комитета в Париже. Соответствующая информация появилась на официальном сайте международной организации.

Это будет четвертый раз, когда Франция примет зимние Игры. В 1924 году Олимпиада проходила в Шамони, в 1968 году – в Гренобле, в 1992 году – в Альбервиле.

В свою очередь, итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо выбраны для проведения Олимпийских игр – 2026. Там они пройдут с 6 по 22 февраля.

Американский Солт-Лейк-Сити будет принимать Игры-2034. За него проголосовали 83 члена комиссии МОК, 6 оказались против. Это будет второй раз, когда в городе пройдет Олимпиада. Впервые соревнования там прошли в 2002 году.

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласовали специальные флаг и гимн.

При этом некоторым российским журналистам отказали в возможности освещать Олимпиаду. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что французские власти нарушают таким образом обязательства перед ОБСЕ.

