Российские судьи допущены до работы на олимпийском турнире по спортивной гимнастике

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Российские судьи Дмитрий Андреев и Любовь Андрианова включены в список тех, кто будет работать на олимпийском турнире по спортивной гимнастике в Париже. Об этом заявила член президиума Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Валентина Родионенко, передает ТАСС.

Родионенко отметила, что Андреев и Андрианова уже вылетели на Олимпиаду. По ее словам, были опасения, что их не допустят до работы на Играх. Важно, чтобы российские специалисты могли все увидеть своими глазами, уточнила собеседница агентства и добавила, что до Олимпиады в Париже Андреева и Андрианову часто приглашали работать на международные старты.

Ранее власти Франции отказали некоторым российским журналистам в возможности освещать ОИ-2024. В общей сложности из около 960 тысяч досье в допуске к работе на Олимпиаде отказы получили чуть более 4,3 тысячи человек. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сказал, что в их числе оказалось небольшое число "шпионов" из РФ, Белоруссии и других государств. Он считает, что они могли подключиться к местным сетям и устраивать кибератаки.