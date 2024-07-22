Биатлонист Васильев заявил, что россияне на Олимпиаде выступают только за себя

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

На Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет российских спортсменов, только соотечественники, выступающие сами за себя. Об этом заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Спортсмен обвинил выступающих на Олимпиаде россиян в том, что они игнорируют мнение государства, которое занималось их подготовкой за свой счет. Вместе с тем Васильев допустил выступление на Играх теннисистов, поскольку, по его словам, они с детства начинали заниматься спортом за свои деньги.

Они также своим присутствием в Париже подвергают опасности не только себя, но и всех, кто находится рядом с ними, утверждает Васильев.

"Кто их будет вызволять, если, не дай бог, возникнет какая-либо сложная ситуация? Некому будет это делать, поэтому они создают дополнительные трудности всем", – заявил он.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для таких спортсменов также согласовали специальные флаг и гимн.

На Игры допущены 15 российских спортсменов: теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.