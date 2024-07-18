МОК опубликовал список допущенных к Олимпиаде российских спортсменов

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Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпийских играх 2024 года. Перечень доступен на сайте оргкомитета "Париж-2024".

В него вошли 15 спортсменов: теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов, велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

Кроме того, в списки попали 16 спортсменов из Белоруссии.

В июне белорусским атлетам, которые успешно прошли проверки, участвовали в квалификационных соревнованиях и выиграли лицензии, отклонили по необъяснимым причинам участие в ОИ. Из-за этого в Национальном олимпийском комитете Белоруссии (НОК) выразили недопонимание и возмущение касательно непрозрачных подходов и выводов так называемой комиссии по проверке нейтрального статуса спортсмена для допуска к соревнованиям.

В НОК республики заявили, что продолжат вести переговоры с МОК и будет бороться индивидуально за каждого атлета – за его право выступить на Играх.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Для таких атлетов также утвердили специальные флаг и гимн.