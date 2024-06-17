НОК Белоруссии: атлеты с выигранными лицензиями не допущены к Олимпиаде в Париже

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По необъяснимым причинам к участию в ОИ в Париже не допущены белорусские атлеты, которые успешно прошли проверки, участвовали в квалификационных соревнованиях и выиграли лицензии. Об этом Национальный олимпийский комитет Белоруссии (НОК) сообщил на сайте.

В комитете также выразили недопонимание и возмущение касательно непрозрачных подходов и выводов так называемой комиссии по проверке нейтрального статуса спортсмена для допуска к Олимпиаде. Опубликованные Международным олимпийским комитетом (МОК) списки неокончательны и не утверждены официально со стороны Белоруссии. НОК республики продолжит вести переговоры с МОК и будет бороться индивидуально за каждого атлета – за его право выступить на Играх, говорится в публикации.

Окончательное решение о том, кто поедет на ОИ в Париж, НОК примет вместе с федерациями по видам спорта и спортсменами. Один из основных объективных принципов – должны выступать только те, кто смог выиграть лицензию на Олимпиду в жестких и ограниченных условиях, сложившихся в мировом спорте на данный момент, добавили в комитете.

Ранее МОК представил список первых российских и белорусских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпийских играх во Франции. Из РФ были утверждены 14 спортсменов.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных критериев. Для таких атлетов также утвердили специальные флаг и гимн.