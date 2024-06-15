МОК опубликовал список первых спортсменов из России, допущенных на Олимпиаду

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Международный олимпийский комитет представил список первых российских и белорусских спортсменов, которым разрешили участвовать в Олимпийских играх во Франции .

Так, из РФ были утверждены 14 спортсменов: велосипедисты Тамара Дронова, Алена Иванченко и Александр Власов, борцы Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова, а также Анжела Бладцева, выступающая в прыжках на батуте.

В свою очередь, тхэквондисты пока не вошли в этот список.

Ранее сообщалось, что французские власти отклонили заявки более чем 20 российских волонтеров на аккредитацию ОИ. Как подчеркнула одна из претенденток, получившая письменный отказ, Оргкомитет не указал причины.

В МОК сообщили, что на Олимпиаде спортсмены из России и Белоруссии, согласно требованиям, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия.

