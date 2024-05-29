МИД: против россиян возможны провокации на Олимпиаде в Париже

Фото: ТАСС/ABACA/Khademian Farzaneh

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов предупредил о высокой вероятности провокаций в отношении россиян на Олимпиаде в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

"Что касается возможности провокаций в отношении граждан России, то, к сожалению, ее также надо учитывать при принятии решения о поездке во Францию", – заявил Климов.

По его словам, нынешние французские власти проводят в целом недружественный к России курс, а французские СМИ "глубоко поражены агрессивной русофобией". Он отметил, что это не может не сказываться на общей атмосфере в стране по отношению к гражданам России.

Климов также рассказал, что власти Франции и организаторы Олимпийских игр отказываются от взаимодействия с посольством РФ. Климов заявил, что высока вероятность того, что российским дипломатам не будут предоставлены пропуска для доступа в зоны с ограниченным режимом передвижения, и это снизит их возможности по оказанию помощи российским гражданам.

Ранее сообщалось, что французские власти отклонили заявки более чем 20 российских волонтеров на аккредитацию на ОИ, которые пройдут в Париже в этом году. Как подчеркнула одна из претенденток, получившая письменный отказ, Оргкомитет не указал даже причины отклонения ее заявки.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из России и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

