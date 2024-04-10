World Athletics впервые выплатит призовые за победу на Олимпиаде

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение о предоставлении спортсменам премий за победу на Олимпийских играх. Об этом сказано на сайте организации.

По информации пресс-службы, выплата составит 50 тысяч долларов. В случае победы в эстафете сумма будет распределена между всеми участниками команды. При этом, как сказано в сообщении, на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе призовые будут предоставлены также серебряным и бронзовым призерам.

Таким образом, World Athletics станет первой международной федерацией, которая будет выплачивать призовые за победу на Олимпиаде.

Ранее в Международном олимпийском комитете сообщили, что на Олимпиаду в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из РФ и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для подобных атлетов, помимо прочего, утвердили специальные флаг и гимн.

