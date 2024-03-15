В МОК заявили, что не будут менять рекомендации о допуске спортсменов РФ на Олимпиаду

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Международный олимпийский комитет (МОК) не намерен менять условия допуска спортсменов из РФ и Белоруссии до Олимпийских игр в Париже. Их реализация будет обсуждена 19 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

"Все принципы были установлены и опубликованы 8 декабря 2023 года. Они не будут изменены. Что касается реализации этих принципов, исполком МОК примет соответствующие решения", – отмечается в сообщении.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков допустил, что одним из критериев по допуску россиян в нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 в Париже может стать пункт об осуждении спецоперации. Он указал на то, что некоторым спортсменам из России могут предложить подписать документы, которые с позиции юристов правового управления ОКР могут иметь негативные последствия в плане нарушения закона РФ.

В декабре МОК разрешил восьми спортсменам из РФ участвовать в Играх в Париже. Однако подчеркивалось, что они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

При этом уже в январе было объявлено о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду российских атлетов.

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