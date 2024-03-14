Глава ОКР допустил, что одним из критериев допуска на Олимпиаду станет осуждение СВО

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Одним из критериев по допуску россиян в нейтральном статусе на Олимпиаду-2024 в Париже может стать пункт об осуждении спецоперации. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, передает ТАСС.

"Будут выдвинуты правила поведения на Олимпиаде, которые будут в строгом соответствии с теми критериями, вернее, принципами, которые были озвучены на декабрьском исполкоме МОК", – уточнил он.

Также Поздняков указал на то, что некоторым спортсменам из России могут предложить подписать документы, которые с позиции юристов правового управления ОКР могут иметь негативные последствия в плане нарушения закона РФ.

Ранее в ОКР сообщили, что МОК делает все, чтобы как можно меньше российских спортсменов были допущены к Олимпиаде в Париже. Так, в комитете предупредили, что выдвинутые условия граничат с нарушением законодательства РФ, поэтому ведомство проводит анализ установленных в отношении россиян требований.

В декабре МОК разрешил восьми спортсмена из РФ участвовать в Играх в Париже. Однако подчеркивалось, что они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии. При этом уже в январе было объявлено о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду российских атлетов.



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