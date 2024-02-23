В ОКР заявили, что нельзя исключать введения новых параметров отбора россиян на Олимпиаду

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Международный олимпийский комитет делает все, чтобы как можно меньше российских спортсменов были допущены к Олимпиаде в Париже. В связи с этим нельзя исключать вероятность введения новых критериев отбора, считают в Олимпийском комитете России. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте ОКР.

"Что касается отдельных спортсменов, которые по-прежнему готовы принять унизительные критерии возможного участия в Играх, то даже в их отношении МОК предпринимает все усилия для минимизации числа приглашенных. Нельзя исключать и введения новых дополнительных параметров отсева", – отмечается в сообщении.

Кроме того, ОКР предупреждает, что уже выдвинутые условия граничат с нарушением законодательства РФ. В настоящее время ведомство проводит анализ установленных в отношении россиян требований, затем спортивные федерации будут проинформированы о возможных последствиях согласия с условиями МОК.

Ранее Спортивный арбитражный суд сообщил, что отклоняет апелляцию на решение МОК о временном отстранении ОКР, которое было принято осенью 2023 года.

В декабре МОК разрешил восьми спортсмена из РФ участвовать в Играх в Париже. Однако подчеркивалось, что они должны будут согласиться с условиями новой Олимпийской хартии.

При этом уже в январе было объявлено о повторной проверке отобравшихся на Олимпиаду российских атлетов.



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