CAS отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение о временном отстранении

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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Олимпийского комитета России на решение о приостановке членства в МОК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

"Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности и равенства", – отмечается в заявлении.

При этом представители Спортивного арбитражного суда подчеркивают, что принятое решение является окончательным. Однако у сторон остается право направить апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии.

Решение об отстранении ОКР было принято Международным олимпийским комитетом осенью прошлого года. Поводом стало включение олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Глава МОК заявил, что спортсмены из РФ, которые хотят выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь никакого отношения к ОКР.

Однако в декабре МОК допустил восемь российских спортсменов до Игр в Париже на строгих условиях. Уточнялось, что они должны будут согласиться с правилами новой Олимпийской хартии.



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