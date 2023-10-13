МОК заявил, что желающие поехать на ОИ спортсмены из РФ не должны быть связаны с ОКР

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Спортсмены из России, которые хотят выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже, не должны иметь никакого отношения к Олимпийскому комитету России (ОКР). Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции по итогам заседания исполкома.

"Мы оставили за собой право приглашать нейтральных спортсменов с российскими паспортами, что означает, что ОКР не играет роли в этом вопросе", – отметил он.

Также Бах подчеркнул, что отстранение ОКР остается пока без конкретного срока, поскольку МОК с этого момента будет следить за развитием ситуации.

"Время на нас не давит", – отметил он.

При этом глава МОК добавил, что приглашать нейтральных спортсменов из России на Олимпиаду в Париже будут напрямую и с согласия международных федераций, а при необходимости – и с национальными. В этой связи Бах рассказал, что страны Африки уже выступили за то, чтобы отменить запреты в отношении РФ.

"Они попросили дать возможность выступать с национальными флагами, гимнами и другими символами национальной идентификации", – передает слова Баха ТАСС.

Ранее МОК отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В связи с этим решением ОКР больше не сможет вести свою деятельность в качестве национального олимпийского комитета и получать средства от МОК.

МОК временно отстранил Олимпийский комитет России