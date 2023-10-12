МОК отстранил ОКР до дальнейшего уведомления

Фото: depositphotos/Lazyllama

Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения олимпийского совета Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщается на сайте организации.

"Решение нарушает Олимпийскую хартию из-за несоблюдения территориальной целостности НОК (Национального олимпийского комитета) Украины", – сказано в сообщении.

В связи с этим решением ОКР больше не сможет вести свою деятельность в качестве национального олимпийского комитета и получать средства от МОК.

Кроме того, МОК сохраняет теперь за собой право принимать решение по допуску отдельных спортсменов из России в нейтральном статусе на Олимпийские игры в Париже 2024 года, а также на зимние Олимпийские игры в Милане–Кортине в 2026 году. Исполком также может принимать любые решения или меры в будущем исходя из развития ситуации.

Олимпийские советы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей были включены в ОКР 5 октября.

Ранее глава МОК Томас Бах заявлял, что спортсмены из России и Белоруссии не должны принимать участие в международных соревнованиях по командным видам спорта. При этом в первый день консультаций по данному вопросу в Лозанне многие присутствующие выступили за допуск спортсменов к соревнованиям.

Он добавил, что российские и белорусские спортсмены могут соревноваться только в нейтральном статусе. Бах напомнил о действии запрета на демонстрацию флагов и гимнов РФ и Белоруссии в рамках спортивных состязаний. Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации РФ на Украине.

МОК назвал условия допуска спортсменов из РФ на международные соревнования