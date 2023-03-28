Глава МОК назвал условия для возвращения российских спортсменов на международные турниры

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Российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международных соревнованиях по командным видам спорта, считает глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

По его словам, команды из России и Белоруссии не будут рассматриваться в качестве участников. Исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям спортсменов, которые не поддерживают проведение спецоперации РФ на Украине.

Бах обратил внимание на то, что в первый день консультаций по данному вопросу в Лозанне большинство присутствующих выступили за то, чтобы спортсмены могли участвовать в соревнованиях.

"МОК рекомендует принимать такое решение с условием, что оно может быть отозвано соответствующей международной федерацией. Спортсмены из России и Белоруссии должны соревноваться только как нейтральные спортсмены", – добавил он.

Глава МОК подчеркнул, что атлеты, которые имеют контракт с армией, не могут соревноваться.

По его словам, олимпийский комитет оставляет за собой право принять решение о допуске россиян и белорусов позже. Однако он напомнил, что уже действует запрет на демонстрацию флагов и гимнов РФ и Белоруссии в рамках спортивных состязаний.

Бах также сделал акцент на том, что решение об участии россиян в Олимпиаде будут принимать спортивные федерации. Оно должно быть основано на спортивном принципе, добавил он.

Отмечается, что из российских спортсменов в спортивном обществе ЦСКА числятся:

чемпион мира по биатлону Александр Логинов;

олимпийская чемпионка Мария Ласицкене (легкая атлетика);

чемпион мира Сергей Шубенков (легкая атлетика);

двукратные олимпийские чемпионки по фехтованию Софья Великая и Яна Егорян;

чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева;

многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины.

В свою очередь, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный относятся к Росгвардии.

Ранее глава МОК уже заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов. Он также подчеркнул, что является противником политического влияния на спорт. По его словам, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы создавать объединяющую силу.

В январе 2023 года МОК рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня. Допускаются к соревнованиям те спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.



Глава МОК заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов

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