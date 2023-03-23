Губерниев назвал сотрясанием воздуха заявление МОК по России и Белоруссии

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Призыв главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде является сотрясанием воздуха, считает российский спортивный ведущий Дмитрий Губерниев. Об этом сообщает телеканал "360".

"Ничего МОК не поменял, это сотрясание воздуха. Исключительно с моей точки зрения – пустословие. Хотели бы допустить, допустили бы", – высказался он.

Губерниев уверен, что реальное отношение МОК к возвращению российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям не поменялось.

По его мнению, такие заявления делаются для "замыливания процесса". Спортивный комментатор усомнился в оптимистических прогнозах вероятного допуска россиян и белорусов к участию в Олимпиаде.

Ранее глава МОК заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов. Он также подчеркнул, что является противником политического влияния на спорт. По его словам, Олимпийские игры должны оставаться нейтральными, чтобы создавать объединяющую силу.

В январе 2023 года МОК рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня. Допускаются к соревнованиям те спортсмены, которые не выступают против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине, а также полностью соблюдают Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.



Глава МОК заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!