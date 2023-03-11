Лондон пытается оказать давление на МОК с целью недопуска россиян на Олимпиаду – СМИ

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Правительство Великобритании обратилось обратилось к крупнейшим спонсорам Олимпиады, призывая их оказать давление на МОК, чтобы российских и белорусских спортсменов не допустили на игры в Париже даже, сообщает The Guardian.

Газета цитирует письмо, в котором говорится, что спорт и политика в России и Белоруссии тесно переплетены, поэтому им нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях.

Также британское правительство указало, что до тех пор, пока не рассмотрят его опасения и конкретные детали в отношении работоспособной модели "нейтралитета", оно не согласно с тем, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться к соревнованиям.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК), комментируя негативную позицию стран на возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, заявил, что комитеты государств не учитывают права человека.

В обращении организации также сообщается, что страны не должны принимать решение о допуске других государств к международным соревнованиям разного уровня, в частности к участию в Олимпиаде. Подобное может положить конец международным соревнованиям в их изначальном виде.

До этого сообщалось, что МОК обратился к коалиции стран с настоятельной рекомендацией о том, чтобы не требовать недопуска россиян и белорусов к Олимпийским играм 2024 года.

МОК рекомендовал не подписывать документ о недопуске россиян на ОИ-2024

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