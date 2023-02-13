Член МОК заявил об отсутствии причин для недопуска россиян к Олимпиаде-2024

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Нет никаких причин, чтобы не допустить российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2024 года. Об этом сообщает телеканал Franceinfo со ссылкой на члена Международного олимпийского комитета Ги Дрю.

Он подчеркнул, что спортсмены не должны страдать из-за политики государства. По его мнению, участие атлетов в соревнованиях не должно быть следствием того, что происходит в мире.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже в тех видах спорта, где уже завершились квалификационные соревнования.

Отмечалось, что комитет пока не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. В частности, МОК решает вопрос об их участии в международных соревнованиях в Азии. В то же время в заявлении подчеркивается, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в любых международных играх исключительно в нейтральном статусе.

В МОК допустили участие России и Белоруссии в ОИ-2024 под нейтральным флагом

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