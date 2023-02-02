Россияне не примут участия в отборе на ОИ в дисциплинах, где завершилась квалификация

Фото: ТАСС/ЕРА/LAURENT GILLIERON

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в отборе на Олимпиаду 2024 года в Париже в тех видах спорта, где уже завершились квалификационные соревнования. Об этом сообщается на сайте комитета.

"МОК не будет просить международные спортивные федерации задним числом адаптировать свои квалификационные системы для выделения дополнительных квот спортсменам с российским или белорусским паспортом, которые упустили возможность квалифицироваться", – говорится в сообщении.

Отмечается, что комитет пока не принял окончательного решения об участии российских и белорусских спортсменов в предстоящих Олимпийских играх. В частности, МОК решает вопрос об их участии в международных соревнованиях в Азии. В то же время в заявлении подчеркивается, что спортсмены из России и Белоруссии смогут принять участие в любых международных играх исключительно в нейтральном статусе.

"Мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы установили, включая отсутствие какой-либо идентификации с их страной и национальными олимпийскими комитетами и полное соблюдение антидопинговых правил", – указано в заявлении.

В настоящее время организация ведет разработку первичной концепции этих условий. Отмечается, что российские и белорусские атлеты должны будут проходить индивидуальный допинг-контроль.

25 января исполнительный комитет МОК выступил за допуск к международным соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии, однако за исключением тех, кто активно поддерживает специальную военную операцию на Украине и не соблюдает антидопинговые правила.



МОК отказался рассматривать допуск россиян на турниры с флагом и гимном

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!