Без флага и гимна: будут ли россияне участвовать в Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность участия российских спортсменов в соревнованиях мирового класса, но только в нейтральном статусе. Еще одно условие – атлеты не должны активно поддерживать спецоперацию. В РФ такое предложение вызвало споры. Одни призывают пойти на уступки МОК, другие критикуют спортсменов, готовых выступать без российского флага и гимна. Рассказываем подробности.
Отстранение по паспорту
В МОК 25 января сообщили, что готовы рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях мирового класса, но при соблюдении ряда условий. В частности, атлетам придется выступать в нейтральном статусе – без использования национальных флагов и гимнов. Кроме того, они не должны активно поддерживать спецоперацию России на Украине.
Вместе с тем президент МОК Томас Бах допустил, что россияне и белорусы могли бы попасть на Олимпийские игры в 2024 году.
При этом в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что "категорически не согласны" с условиями МОК. Кроме того, потребовали уравнять в правах атлетов из РФ с представителями от других стран. Президент ОКР Станислав Поздняков также пояснил, что МОК не требует от россиян осуждать спецоперацию для участия в Олимпийских играх 2024 года.
В свою очередь в Международном олимпийском комитете, комментируя претензии российской стороны, заявили, что не станут рассматривать возможность допуска к состязаниям атлетов из РФ под гимн и с флагами родины. "Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению", – подчеркивается в сообщении.
Ранее некоторые страны выступили против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года. Например, Украина рассмотрит 3 февраля возможность бойкота соревнований, если такое решение будет принято. В свою очередь, Польша вместе с Великобританией планируют создать коалицию против участия атлетов из РФ и Белоруссии на Играх в Париже.
"Спортсмены должны выступать"
Некоторые российские спортсмены заявили, что готовы участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Среди них – например, биатлонисты Василий Томшин, Ирина Казакевич, Александр Поварницын, Виктория Сливко и Наталья Гербулова. "Мне очень хочется выступить на Олимпиаде и показать хороший результат", – заявил Томшин в интервью "Матч ТВ".
Но не все согласны с мнением спортсмена. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сказала, что не поехала бы на соревнования, где предлагают выступать под нейтральным флагом. Она убеждена, что "пора быть более жесткими и не преклоняться перед МОК". Идею участия российских спортсменов в Играх не поддержал и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
"Наша толерантность и вечная попытка не обострять отношения как раз ко всему этому и привели. Если бы мы с самого начала давали отпор по многим позициям, умеренно жесткий, я бы так сказал, то, может, и не произошло бы это. А мы постоянно идем только на те условия, которые нам предлагают", – подчеркнул Васильев.
При этом за желающих поехать на Олимпийские игры вступился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, призывающим к бойкоту состязаний в Париже "наплевать на спорт, спортсменов и на страну". Он напомнил, что россияне уже принимали участие в Олимпиадах в Пекине, Токио, Пхенчхане и Рио-де-Жанейро фактически в нейтральном статусе. "Спортсмены должны выступать", – подчеркнул Губерниев.
Комментатор полагает, что это необходимо делать даже в нейтральном статусе, если другие условия приемлемые. Тем не менее Губерниев прогнозирует, что россиян не допустят к ближайшим Олимпийским играм, а происходящее сейчас он назвал демагогией.