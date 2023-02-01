Без флага и гимна: будут ли россияне участвовать в Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил возможность участия российских спортсменов в соревнованиях мирового класса, но только в нейтральном статусе. Еще одно условие – атлеты не должны активно поддерживать спецоперацию. В РФ такое предложение вызвало споры. Одни призывают пойти на уступки МОК, другие критикуют спортсменов, готовых выступать без российского флага и гимна. Рассказываем подробности.



Отстранение по паспорту

В МОК 25 января сообщили, что готовы рассмотреть возможность участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях мирового класса, но при соблюдении ряда условий. В частности, атлетам придется выступать в нейтральном статусе – без использования национальных флагов и гимнов. Кроме того, они не должны активно поддерживать спецоперацию России на Украине.





Еще в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине МОК порекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в состязаниях. Некоторые последовали совету, другие же разрешили спортсменам соревноваться, но в нейтральном статусе.

Вместе с тем президент МОК Томас Бах допустил, что россияне и белорусы могли бы попасть на Олимпийские игры в 2024 году.





Томас Бах президент МОК Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

При этом в Олимпийском комитете России (ОКР) заявили, что "категорически не согласны" с условиями МОК. Кроме того, потребовали уравнять в правах атлетов из РФ с представителями от других стран. Президент ОКР Станислав Поздняков также пояснил, что МОК не требует от россиян осуждать спецоперацию для участия в Олимпийских играх 2024 года.

В свою очередь в Международном олимпийском комитете, комментируя претензии российской стороны, заявили, что не станут рассматривать возможность допуска к состязаниям атлетов из РФ под гимн и с флагами родины. "Санкции против российского и белорусского государств и правительств не подлежат обсуждению", – подчеркивается в сообщении.

Ранее некоторые страны выступили против участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 года. Например, Украина рассмотрит 3 февраля возможность бойкота соревнований, если такое решение будет принято. В свою очередь, Польша вместе с Великобританией планируют создать коалицию против участия атлетов из РФ и Белоруссии на Играх в Париже.



"Спортсмены должны выступать"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Некоторые российские спортсмены заявили, что готовы участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Среди них – например, биатлонисты Василий Томшин, Ирина Казакевич, Александр Поварницын, Виктория Сливко и Наталья Гербулова. "Мне очень хочется выступить на Олимпиаде и показать хороший результат", – заявил Томшин в интервью "Матч ТВ".





Василий Томшин биатлонист Для меня важно участвовать в крупнейших мировых соревнованиях и побороться с лучшими биатлонистами мира. От нейтрального статуса моя национальность не изменится, все вокруг будут знать, из какой я страны.

Но не все согласны с мнением спортсмена. Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сказала, что не поехала бы на соревнования, где предлагают выступать под нейтральным флагом. Она убеждена, что "пора быть более жесткими и не преклоняться перед МОК". Идею участия российских спортсменов в Играх не поддержал и двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

"Наша толерантность и вечная попытка не обострять отношения как раз ко всему этому и привели. Если бы мы с самого начала давали отпор по многим позициям, умеренно жесткий, я бы так сказал, то, может, и не произошло бы это. А мы постоянно идем только на те условия, которые нам предлагают", – подчеркнул Васильев.

При этом за желающих поехать на Олимпийские игры вступился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. По его мнению, призывающим к бойкоту состязаний в Париже "наплевать на спорт, спортсменов и на страну". Он напомнил, что россияне уже принимали участие в Олимпиадах в Пекине, Токио, Пхенчхане и Рио-де-Жанейро фактически в нейтральном статусе. "Спортсмены должны выступать", – подчеркнул Губерниев.

Комментатор полагает, что это необходимо делать даже в нейтральном статусе, если другие условия приемлемые. Тем не менее Губерниев прогнозирует, что россиян не допустят к ближайшим Олимпийским играм, а происходящее сейчас он назвал демагогией.

