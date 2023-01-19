Болельщики с флагом Украины оскорбили российского теннисиста на матче Australian Open

Фото: ТАСС/AP/Aaron Favila

Болельщики с флагом Украины оскорбили теннисиста из РФ Андрея Рублева на матче Australian Open.

Уточняется, что во время матча второго круга двое мужчин развернули на трибунах украинский флаг и начали выкрикивать в адрес спортсмена оскорбления. Рублев вынужден был обратиться к судье. Однако, когда тот предложил вмешаться, теннисист подчеркнул, что флаг ему не мешает.

"Нет, нет. Все в порядке. Меня больше беспокоит, что они говорят плохие слова", – сказал спортсмен.

Рублев смог одержать победу в этом матче.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Однако он объяснил, что это будет сложно, поскольку некоторые страны отказывают гражданам РФ в визах, а другие – запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами.

В свою очередь, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин сказал, что Москве пора начинать действовать активно, чтобы российские спортсмены не теряли соревновательный дух.

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