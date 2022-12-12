Американцы выступили за участие российских спортсменов в Олимпиаде без флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Олимпийский комитет США (USOPC) поддерживает допуск российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на главу USOPC Сюзанну Лайонс.

В пятницу, 9 декабря, в швейцарском городе Лозанне состоялся олимпийский саммит. В его итоговой декларации было отмечено, что страны должны самостоятельно пересмотреть, насколько адекватны причины для сохранения защитных мер по отношению к спортсменам из России и Белоруссии.

Представитель USOPC подчеркнула, что недопуск россиян отбрасывает спортивные команды других стран, в том числе США, назад.

"Их возвращение действительно важно для олимпийского движения. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов", – сказала Лайонс.

Несмотря на поддержку российских спортсменов, USOPC высказался против их возвращения под национальным флагом.

Ранее Олимпийский совет Азии (ОСА) призвал облегчить доступ спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под его эгидой. Исполняющий обязанности президента OCA Рандхир Сингх в ходе выступления на олимпийском саммите отметил, что у Азиатского региона нет причин для соблюдения защитных мер по отношению к российским и белорусским спортсменам.

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