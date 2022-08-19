Эйфелеву башню покрасят к Олимпийским играм 2024

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Французские власти выделят 84 миллиона евро на покраску Эйфелевой башни к Олимпийским играм 2024 года в Париже, сообщил президент Общества эксплуатации Эйфелевой башни (SETE) Жан-Франсуа Мартан.

"Мы планируем покрасить ее в 20-й раз <...>. На это будет выделено 84 миллиона евро", – сказал он в эфире радиостанции RMC.

По словам Мартана, проектом также будет предусмотрено благоустройство территории вокруг башни. В частности, власти планируют трансформировать подступы к главной достопримечательности Франции, чтобы они были более удобными для пешеходов.

"Чтобы подойти к ней от метро "Трокадеро", нужно преодолеть семь или восемь пешеходных переходов. Это недостойно объекта, который посещают 21 миллион человек в год, зона между метро и башней станет пешеходной", – пояснил Мартан.

Также он сообщил, что Париж намерен подготовить уникальную и прежде никогда не виданную церемонию открытия Олимпиады.

Ранее СМИ опубликовали отчет о плачевном состоянии Эйфелевой башни. Эксперты заявили, что конструкция нуждается не в косметическом, а в основательном ремонте. По всей башне они выявили не только ржавчину, но и трещины.