Храм Саграда Фамилия не достроят к 100-летию со смерти Гауди

Фото: ТАСС/Matthias Oesterle/Zuma

Строительные работы в храме Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне не успеют завершить в 2026 году из-за пандемии коронавируса, сообщили ТАСС в пресс-службе храма.

В ближайшее время будет возобновлено строительство второй по высоте башни, которая должна быть достроена в 2021 году.

Строительные работы планировалось завершить в 2026 году – к 100-летию со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди (1852–1926), по проекту которого ведется сооружение храма.

Храм Святого Семейства является одной из главных достопримечательностей Барселоны. Ежегодно его посещают около 4,5 миллиона туристов. Он был заложен в 1882 году и строится на частные пожертвования.

В середине марта храм закрыли из-за пандемии коронавируса. Сейчас он постепенно открывает двери для разных категорий посетителей.

В 2019 году главный долгострой Барселоны получил лицензию на ведение строительных работ – спустя 137 лет. Все работы на протяжении этого времени были, по сути, незаконными.

Из-за отсутствия разрешения на строительство храм оказался должен городу 36 миллионов евро. Руководство собора пообещало выплатить сумму в течение десяти лет.