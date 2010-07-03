Названы лучшие мировые достопримечательности

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Подготовлен список лучших достопримечательностей мира. В него попали 99 объектов, сообщает газета "Известия" со ссылкой на экспертов сервиса Stasher.

Первое место досталось Площади Испании в Севилье. Второе – вершине Маттерхорон в Пеннинских Альпах на границе Швейцарии и Италии. Третье – парку исторических реконструкций Пюи-дю-Фу во Франции.

В топ-10 попали Кордовская соборная мечеть в Испании, Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби (ОАЭ), музей Ван Гога в Нидерландах, Голубая лагуна в Исландии, Акрополь в Афинах, здание парламента Венгрии в Будапеште, американский национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс.

Из российских достопримечательностей отличился музей Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Он оказался на 25 строчке мирового рейтинга. Столько же баллов набрал храм Саграда Фамилия в Барселоне.

Отмечается, что при создании списка были учтены отзывы туристов, доступность транспорта, уровень безопасности, количество упоминаний достопримечательности в Instagram, оценки на сайтах бронирования.

Ранее сообщалось, что Россия примет участие в международном конкурсе по выбору Европейского дерева года. В конкурсе участвует 248-летний дуб, занесенный в Национальный реестр старовозрастных деревьев России и растущий в Московской области на территории музея-заповедника "Абрамцево".