Московский дуб претендует на звание Европейского дерева года

Россия примет участие в международном конкурсе по выбору Европейского дерева года. В рамках программы "Деревья – памятники живой Природы" проводится национальный отборочный этап "Российское дерево года". Победитель национального этапа выходит на международный уровень конкурса.

В конкурсе участвует 248-летний дуб, занесенный в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Он в реестре числится под номером 225. Дерево растет в Московской области на территории музея-заповедника "Абрамцево". Ему присвоен статус памятника живой природы всероссийского значения.

Голосование по выбору дерева-победителя началось в начале февраля на сайте конкурса "Европейское дерево года 2019". Свой голос оставить можно на официальном сайте конкурса www.treeoftheyear.org.

Победителей объявят на церемонии награждения, которая состоится 19 марта в Европейском парламенте в Брюсселе. В конкурсе по выбору главного дерева Европы Россия участвует с 2017 года.