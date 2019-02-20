Московский дуб претендует на звание Европейского дерева года

Россия примет участие в международном конкурсе по выбору Европейского дерева года. В рамках программы "Деревья – памятники живой Природы" проводится национальный отборочный этап "Российское дерево года". Победитель национального этапа выходит на международный уровень конкурса.
В конкурсе участвует 248-летний дуб, занесенный в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Он в реестре числится под номером 225. Дерево растет в Московской области на территории музея-заповедника "Абрамцево". Ему присвоен статус памятника живой природы всероссийского значения.
Голосование по выбору дерева-победителя началось в начале февраля на сайте конкурса "Европейское дерево года 2019". Свой голос оставить можно на официальном сайте конкурса www.treeoftheyear.org.
Победителей объявят на церемонии награждения, которая состоится 19 марта в Европейском парламенте в Брюсселе. В конкурсе по выбору главного дерева Европы Россия участвует с 2017 года.
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