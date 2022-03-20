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04:41

Главархив Москвы рассказал, как строили Шуховскую башню

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов

19 марта 1922 года на Шаболовке стартовало радиовещание с помощью Шуховской башни. Такое название она получила благодаря создателю – архитектору и инженеру Владимиру Шухову.

О том, как возводили сооружение, рассказали в столичном Главархиве, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что решение о создании постоянной радио- и телеграфной связи между РСФСР и западноевропейскими странами было принято в 1919 году Советом рабочей и крестьянской обороны.

"В это время в стране был дефицит металла. Для создания башни по личному распоряжению Владимира Ленина использовали конструкции заводов и мостов. Строили сооружение без лесов: сначала собрали нижнюю секцию, затем внутри нее возводили последующие и поднимали наверх с помощью блоков и лебедок", – говорится в сообщении.

После завершения строительства и установки оборудования прошла первая трансляция Московской радиотелеграфной станции. По мощности и дальности она превзошла радиостанции Парижа, Нью-Йорка и Берлина.

Радиобашня высотой 160 метров состоит из шести сетчатых гиперболоидных стальных секций-ярусов. Ее ажурная конструкция поражала легкостью и изяществом, в то же время она была очень прочной и обеспечивала минимальную ветровую нагрузку, рассказали в столичном Главархиве.

В 1927-году Шухов принял решение внести в конструкцию верха башни изменения. Еще через 12 лет у сооружения появилась телевизионная антенна. На Шаболовке открылся Московский телецентр и начались регулярные студийные телевизионные трансляции.

Вещание прерывалось в годы Второй мировой войны, однако было восстановлено одним из первых в Европе – 7 мая 1945 года. До 1967 года Шуховская башня оставалась самым высоким сооружением в стране и главным передающим телевизионным центром СССР.

Кроме башни Шухов создал уникальные проекты оборудования и технологий в нефтяной отрасли, разрабатывал проекты хранилищ природного газа и платформ тяжелых артиллерийских систем.

Ранее Главархив опубликовал материалы о нереализованных архитектурных проектах столицы. Среди них – восьмая сталинская высотка, пантеон и Дом колхозника на Каланчевской улице. Всего порядка 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов. Благодаря им можно представить, как выглядела бы Москва, если бы эти проекты реализовали.

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