Главархив Москвы рассказал, как строили Шуховскую башню

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Денисов
19 марта 1922 года на Шаболовке стартовало радиовещание с помощью Шуховской башни. Такое название она получила благодаря создателю – архитектору и инженеру Владимиру Шухову.
О том, как возводили сооружение, рассказали в столичном Главархиве, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Отмечается, что решение о создании постоянной радио- и телеграфной связи между РСФСР и западноевропейскими странами было принято в 1919 году Советом рабочей и крестьянской обороны.
"В это время в стране был дефицит металла. Для создания башни по личному распоряжению Владимира Ленина использовали конструкции заводов и мостов. Строили сооружение без лесов: сначала собрали нижнюю секцию, затем внутри нее возводили последующие и поднимали наверх с помощью блоков и лебедок", – говорится в сообщении.
После завершения строительства и установки оборудования прошла первая трансляция Московской радиотелеграфной станции. По мощности и дальности она превзошла радиостанции Парижа, Нью-Йорка и Берлина.
Радиобашня высотой 160 метров состоит из шести сетчатых гиперболоидных стальных секций-ярусов. Ее ажурная конструкция поражала легкостью и изяществом, в то же время она была очень прочной и обеспечивала минимальную ветровую нагрузку, рассказали в столичном Главархиве.
В 1927-году Шухов принял решение внести в конструкцию верха башни изменения. Еще через 12 лет у сооружения появилась телевизионная антенна. На Шаболовке открылся Московский телецентр и начались регулярные студийные телевизионные трансляции.
Вещание прерывалось в годы Второй мировой войны, однако было восстановлено одним из первых в Европе – 7 мая 1945 года. До 1967 года Шуховская башня оставалась самым высоким сооружением в стране и главным передающим телевизионным центром СССР.
Кроме башни Шухов создал уникальные проекты оборудования и технологий в нефтяной отрасли, разрабатывал проекты хранилищ природного газа и платформ тяжелых артиллерийских систем.
Ранее Главархив опубликовал материалы о нереализованных архитектурных проектах столицы. Среди них – восьмая сталинская высотка, пантеон и Дом колхозника на Каланчевской улице. Всего порядка 47 чертежей, 89 фотографий и 39 листов текстовых документов. Благодаря им можно представить, как выглядела бы Москва, если бы эти проекты реализовали.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: