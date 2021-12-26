Москвичи получили доступ к 365 уникальным документам Главархива

Фото: Главархив Москвы
Проекту Главного архивного управления Москвы и столичной Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости "Уникальные документы" исполнился год. За это время жителям столицы предоставили доступ к 365 уникальным материалам, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко заявил, что благодаря проекту удалось сохранить ценнейшие исторические материалы, среди которых чертежи, акварельные рисунки фасадов утраченных церквей и монастырей и нереализованные планы грандиозных советских построек.
В свою очередь начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что теперь москвичи могут узнать новые интересные факты об истории города, а также увидеть удивительные архитектурные проекты и чертежи столицы, которые когда-то считались утерянными.
За первые несколько месяцев работы проекта специалисты обнаружили все сохранившиеся до наших дней уникальные документы о 118 храмах, монастырях и часовнях города. Среди наиболее значимых опубликованных документов чертежи царских врат и план церкви Святой Екатерины Вознесенского девичьего монастыря в Кремле, возведенной в начале XIX века по проекту итальянского архитектора Карла Росси.
Удалось обнаружить и редкие материалы о грандиозных, но не реализованных проектах советского времени. К примеру, опубликованы документы, связанные с восьмой сталинской высоткой.
Ко Дню партизан и подпольщиков Главархив опубликовал документы 1941–1967 годов, посвященные Великой Отечественной войне. Обнародован отчет Московского областного комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков о деятельности партизанских отрядов и истребительно-диверсионных групп в районах Московской области, подвергшихся временной оккупации немецкими войсками.
Ранее Главное архивное управление города Москвы открыло доступ к уникальным гравюрам французских и итальянских мастеров. Новые материалы, среди которых гравюры XVIII века, выполненные Жак-Филиппом Леба, Томмазо Пироли и Джованни Баттистой Пиранези, можно найти в разделе "Уникальные документы".
Как отмечается, работы поступили в Главархив в составе личного фонда архитектора Александра Власова, автора проектов Парка Горького, Крымского моста, "Лужников". С 1950 по 1955 год он был главным архитектором столицы.
Основной объем новых уникальных материалов составляют работы итальянского мастера по гравюрам, художника и архитектора Джованни Баттисты Пиранези. Над представленной коллекцией творец работал на протяжении 30 лет.
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