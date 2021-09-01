В Главархиве рассказали, как 1 сентября стало Днем знаний

Фото: Главархив Москвы/C. Васин
Единый День знаний в РФ утвердили в 1935 году, в царской России учебные заведения начинали работу в разное время. Об этом рассказали в Главархиве, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"В России до 1930-х годов не было единой даты начала учебного года. Некоторые школы и вузы могли назначить ее на конец августа, середину сентября или октября, сельские школы зачастую открывались только 1 декабря", – говорится в сообщении.
При этом большинство учебных заведений, которые были организованы при церквях, начинали занятия в день новолетия по православному календарю – 1 сентября.
Торжественно отмечать дату начала учебы начали в послевоенное время. В Главархиве есть справка, где указано, что в женских школах 1 сентября ученицы надели форменную одежду, а в других образовательных учреждениях воспитанникам полагался завтрак, первоклассникам – подарки.
"Постепенно у 1 сентября появлялись и приживались свои традиции: например, стало привычным начинать учебный год с торжественной линейки, где школьников поздравляли директор, ветераны войны и труда, выпускники прошлых лет. Также особое внимание стали уделять тем, кто только пришел в школу", – говорится в сообщении.
Некоторые традиции праздника сохранились и до наших дней. В послевоенное время в ряде школ официально учебный год начинался после того, как первоклассница на плече будущего выпускника звонила в латунный колокольчик.
Специально для Дня знаний разрабатывали сценарий и варианты оформления классов. Во некоторых образовательных учреждениях проводили лекции для родителей, им рассказывали об учебных планах и программах. Для учеников организовывали викторины, например, "Как учился Володя Ульянов" и "Октябрята по стране Октября".
Всенародным днем знаний 1 сентября стало 15 июня 1984 года. Праздник начали отмечать не только в школах, но и в вузах.
В честь Дня знаний в киносети "Москино" пройдут тематические сеансы. В репертуар включены экранизация романа Пантелеева "Республика ШКИД", драмы о мудром школьном учителе "Доживем до понедельника", истории о детской жестокости "Чучело" и комедия "Первоклассница" с песнями на стихи Евгения Шварца.
Москвичам рассказали, как пройдет День знаний в городе
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