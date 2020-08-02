Главархив рассказал об истории создания ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/
ВДНХ, один из 50 крупнейших выставочных центров мира, в августе отметит 81-й день рождения. По случаю праздничной даты, в Главархиве рассказали об истории создания комплекса.
Как передает официальный портал мэра и правительства Москвы, решение о создании выставки, на которой предлагалось показать достижения коллективизации, было принято в 1934 году.
ВДНХ хотели открыть к 20-летию советской власти, и к строительству приступили во второй половине 1935 года. Впоследствии дата открытия была перенесена на 1 августа 1939 года.
За оформление выставки отвечали архитекторы Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх, Леонид Поляков, скульпторы Сергей Коненков, Сергей Меркуров, Георгий Мотовилов, художники Александр Дейнека, Александр Бубнов, Евгений Лансере, Кукрыниксы, Павел Соколов-Скаля и другие.
В качестве эмблемы была выбрана скульптурная группа "Тракторист и колхозница". Ее на ВДНХ установили в 1939 году.
Торжественная церемония открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (первое название ВДНХ) прошла в присутствии более чем 10 тысяч человек. Для посетителей открыли 87 объектов – как отраслевые, так и принадлежащие субъектам СССР.
Самым большим павильоном стал корпус "Механизация". Внутри здания было два яруса с гусеничными тракторами и другой техникой. Сам по себе павильон напоминал внешне огромный ангар для дирижаблей.
За два месяца работы ВСХВ в 1939 году ее посетили 3,5 миллиона человек. Выставка успела стать местом заключения договоров, здесь же устанавливались условия социалистического соревнования.
На ВДНХ с 1 августа начал работу VR-кинотеатр 360MAX, в котором все желающие смогут следить за развитием VR-технологий и смотреть лучшие фильмы, снятые в этом формате. Открытие нового досугового пространства приурочено к 81-му дню рождения выставочного комплекса.
На ВДНХ начали отмечать 81-й день рождения
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