Первый полноформатный путеводитель по ВДНХ запустили в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В столице запустили первый полноформатный путеводитель, который содержит сведения по возрождению ВДНХ, сообщил журналистам заместитель главного директора выставки Павел Нефедоров.
По его словам, это самый подробный путеводитель о ВДНХ. Он содержит развернутый очерк о ее истории с 1935 по 2020 год, детальные описания более 60 павильонов и построек, более 300 уникальных фото и иллюстраций, многие из которых опубликуют впервые. В продажу он поступит 1 августа тиражом две тысячи экземпляров.
"Оригинальная структура издания, благодаря которой объекты сгруппированы в семь глав-прогулок, позволяет читателям спланировать свой визит не только от Главного входа, но и от Южного, от Сельскохозяйственного, со стороны парка "Останкино" и по другим направлениям", – подчеркнул он.
Нефедоров отметил, что путеводитель представлен в двух версиях: одна – расширенная, вторая – компактная. Так, краткий путеводитель охватывает лишь центральную часть и включает подборку тематических маршрутов: "Первое знакомство с ВДНХ", "ВДНХ на двух колесах" и "Семейные выходные на ВДНХ".
Уникальность путеводителя, по словам Нефедорова, – в построении повествования. Путеводитель состоит из семи глав, что соответствует семи главным направления выставки.
Ранее сообщалось, что на ВДНХ восстановят исторический фонтан в виде букета из масличных растений. Фонтан, сооруженный в начале 1950-х годов по проекту архитектора Валерия Таушканова, не работал около 60 лет. Его детали сильно повредились.
На ВДНХ восстановят исторический фонтан
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