Фото: портал мэра и правительства Москвы
На ВДНХ восстановят исторический фонтан в виде букета из масличных растений, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Фонтан, сооруженный в начале 1950 годов по проекту архитектора Валерия Таушканова, не работал около 60 лет. Его детали сильно повредились.
Керамический фонтан является частью единого архитектурного ансамбля с павильоном № 30 "Микробиологическая промышленность", который сейчас реконструируют.
Верхняя чаша фонтана сделана в виде крупного цветка подсолнечника, а постаменты нижней и средней чаш обрамляют изображения цветов и ягод.
Специалисты практически заново отливают керамические детали фонтана. Делается это по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Высота восстановленного фонтана составит 3,38 метра.
Ожидается, что все работы, касающиеся фонтана и павильона, завершат в третьем квартале этого года.
Москвичей и гостей города пригласили 1 и 2 августа отметить 81-летие ВДНХ. Для посетителей подготовили творческие, танцевальные и спортивные мастер-классы, лекции по космонавтике и многое другое.
Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, в честь праздника готовится яркая и насыщенная программа. Мероприятия разделены на три темы: "Территория реального движения", "Территория реальных эмоций" и "Территория реальных знаний". Чтобы принять участие в некоторых мероприятиях, понадобится предварительная регистрация.
На ВДНХ с 14 июля возобновились экскурсии в музеях и павильонах. Несмотря на отмену ограничений, для посещений будут действовать строгие санитарные правила. Так, обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти.
В павильонах и музейных пространствах сохранится требование по масочному режиму и безопасной дистанции. Кроме того, на входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком. Наконец продажа билетов пока доступна только онлайн из соображений безопасности.
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