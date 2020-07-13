Экскурсии в музеях на ВДНХ возобновят с 14 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Экскурсии в музеях и павильонах на территории ВДНХ возобновятся с 14 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С 13 июля на главной выставке страны возобновляются экскурсии по территории комплекса, с 14 июля – в музеях и павильонах ВДНХ", – сообщили в пресс-службе парка.

Несмотря на отмену ограничений, для посещений будут действовать строгие санитарные правила. Так, обзорные экскурсии по парку одновременно сможет посещать не более 10 человек, а в музеях – не более пяти.

В павильонах и музейных пространствах сохранится требование по масочному режиму и безопасной дистанции. Кроме того, на входе и выходе необходимо будет обработать руки антисептиком. Наконец продажа билетов пока доступна только онлайн из соображений безопасности.

С 13 июля в Москве снимаются ограничения на работу культурных центров и музейных пространств. Кроме того, открываются парки аттракционов, детские учреждения и образовательные организации.

