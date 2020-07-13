Среднесуточный оборот предприятий в Москве в июле вырос более чем на 30%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал о возросшем спросе на товары и услуги. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг Москвы в июне вырос на 30,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем и на 6,8 процента превысил показатели марта – последнего месяца до введения временных ограничений", – заявил представитель мэрии.

По словам Ефимова, изменения в экономике связаны с отменой ограничений, вызванных коронавирусом. С 1 июня в Москве разрешили работать предприятиям сферы бытовых услуг, с 9 июня открылись парикмахерские и салоны красоты.

Что касается предприятий общественного питания, то летние кафе заработали с 16 июня. В полном объеме сектор стал функционировать с 23 июня.

"Наиболее пострадавшие в апреле и мае от пандемии отрасли восстанавливаются опережающими темпами: суммарный рост оборота в них составил почти 30%", – подчеркнул заммэра Москвы.

По данным руководителя департамента экономической политики и развития Кирилла Пуртова, наибольший рост среднесуточного оборота приходится на спорт и развлечения (более чем в 4 раза), гостиницы и хостелы (в 2,2 раза) и на сферу общепита (61%).

Сергей Собянин в рамках заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив заявил, что у столицы есть реальные шансы восстановить городскую экономику. По его словам, сейчас показатели вернулись уже к уровню 2019 года.

