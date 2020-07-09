Собянин рассказал о восстановлении экономики столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у столицы есть реальные шансы восстановить городскую экономику. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

По словам градоначальника, после снятия ограничений торговля в секторе малого и среднего бизнеса вернулась к уровню 2019 года.

"Это говорит о том, что у нас есть все шансы восстановить городскую экономику даже в пострадавших отраслях, хотя на многих предприятиях этот процесс идет очень сложно", – подчеркнул мэр.

Собянин обратил внимание на то, что в период пандемии коронавируса городские и региональные власти осуществляли системную поддержку бизнеса. Главной задачей на ближайшее время градоначальник назвал сохранение ключевых инфраструктурных проектов.

"На каждый рубль, вложенный государством, три рубля вкладывает инвестор, и если мы будем обеспечивать поддержку инвестиционного климата не только с точки зрения административных процедур, но и вложений государства, мы получим, несомненно, отклик и инвесторов", – заявил мэр.

Он также выразил надежду на то, что, несмотря на трудности, в Москве сохранится накопленный инновационный потенциал.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-10 лучших городов мира в рейтинге динамично развивающихся городов Cities in Motion бизнес-школы Университета Наварры (IESE). Аналитики оценивали уровень образования и культуры в городе.

