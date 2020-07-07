Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Японский экономист Юсукэ Оцубо заявил, что российская экономика проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, передает RT.

Эксперт считает, что экономические издержки и резкое падение мировых цен на нефть не нанесли сильного удара на Россию. Он пояснил, что такие выводы можно сделать, анализируя последствия прошедших кризисных периодов в стране.

"Если мы сравним макроэкономические показатели России в период кризиса, связанного с коронавирусом, с кризисными ситуациями других лет, то увидим, что "коронашок" оказался для российской экономики не таким уж и страшным", – заявил Оцубо.

Он отметил, что Москва обладает продвинутыми технологиями для преодоления кризисов, которые были сформированы за предыдущие периоды. По его словам, западные инвесторы также говорят о высокой устойчивости экономики страны.

Ранее Владимир Путин заявил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет поспособствует выходу из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией с минимальными потерями.

Глава государства отметил, что экономические резервы страны выросли в 50 раз за последние года. При этом Путин признал, что России придется многое сделать для диверсификации экономики, уточнив, что это уже происходит.

В середине июня правительство направило президенту доработанный проект плана по восстановлению экономики. В проект внесены индикаторы, основанные на прогнозах социально-экономического развития страны. Кроме того, были учтены предложения Совета Федерации, Госдумы, Общественной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты и других структур.