Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

29 июня, 20:46

Банк России дал прогноз по спаду экономики страны во втором квартале

общество экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Спад ВВП РФ во втором квартале 2020 года может превысить 8% в годовом выражении, сообщает Банк России.

В ЦБ это объясняют "существенным влиянием ограничительных мер на экономическую активность, а также сокращением внешнего спроса". Основной вклад в снижение выпуска внесет динамика конечного потребления домохозяйств и экспорта, считают в Центробанке.

Ранее Владимир Путин заявил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет поспособствует выходу из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией с минимальными потерями.

Глава государства отметил, что экономические резервы страны выросли в 50 раз за последние годы. При этом Путин признал, что России придется многое сделать для диверсификации экономики, уточнив, что это уже происходит.

Сегодня ЕС продлил на полгода экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Решение было принято на саммите 17–18 июня в формате видеоконференции. Заключение связали с тем, что минские соглашения остаются не выполнены.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать