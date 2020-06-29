Банк России дал прогноз по спаду экономики страны во втором квартале

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Спад ВВП РФ во втором квартале 2020 года может превысить 8% в годовом выражении, сообщает Банк России.

В ЦБ это объясняют "существенным влиянием ограничительных мер на экономическую активность, а также сокращением внешнего спроса". Основной вклад в снижение выпуска внесет динамика конечного потребления домохозяйств и экспорта, считают в Центробанке.

Ранее Владимир Путин заявил, что прогресс России в экономике за последние 20 лет поспособствует выходу из обострившейся в связи с пандемией коронавируса ситуацией с минимальными потерями.

Глава государства отметил, что экономические резервы страны выросли в 50 раз за последние годы. При этом Путин признал, что России придется многое сделать для диверсификации экономики, уточнив, что это уже происходит.

Сегодня ЕС продлил на полгода экономические санкции против России, введенные из-за ситуации на Украине. Решение было принято на саммите 17–18 июня в формате видеоконференции. Заключение связали с тем, что минские соглашения остаются не выполнены.