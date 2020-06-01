Нацплан должен вывести экономику на траекторию роста – Мишустин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Общенациональный план действий по восстановлению российской экономики должен обеспечить выход на траекторию роста, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.
По его словам, нацплан позволит провести долгосрочные структурные изменения в отрасли.
"Основная его цель – выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда, образования, быстрого и качественного строительства жилья", – приводит слова Мишустина РИА Новости.
Премьер подчеркнул, что в подготовке документа участвовали регионы и представители делового сообщества.
По его словам, план состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий по различным направлениям. Срок выполнения – до конца 2021 года, добавил глава кабмина.
"Сегодня план будет представлен в администрацию президента", – заключил Мишустин.
Ранее Владимир Путин поручил правительству страны до 1 июня разработать план действий по восстановлению экономики на фоне пандемии коронавируса. Глава государства также поручил правительству проработать вопрос о включении производства продукции реабилитационной направленности в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей.
Кроме того, сообщалось, что власти Москвы разрабатывают план по выходу экономики из кризиса. Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сказал, что часть оказываемой поддержки бизнесу в условиях пандемии основана на прямой помощи, часть – на отсрочке платежей.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано почти 5,9 миллиона случаев заражения, более 367 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 414 878 случаев COVID-19, вылечились 175 877 человек, скончались 4 855.
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