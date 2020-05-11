Путин поручил кабмину разработать общенациональный план по восстановлению экономики

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Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 июня разработать общенациональный план действий по восстановлению экономики на фоне коронавируса.
Кабмин должен совместно с губернаторами и с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей представить план действий, который обеспечит восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в этой сфере.
Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и главы регионов.
Кроме того, до 20 мая Кабин должен проработать вопрос об увеличении предельного размера бюджетного кредита для регионов. Срок возврата такого кредита должен быть намечен на декабрь текущего года.
Президент также поручил правительству проработать вопрос о включении производства продукции реабилитационной направленности в перечень наиболее пострадавших из-за пандемии отраслей.
Губернаторов регионов глава государства обязал разработать и реализовать налоговые, имущественные и иные меры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить около 70 миллиардов рублей на поддержку столичного бизнеса. Кроме того, он предоставил предпринимателям беспроцентную отсрочку на 3,6 миллиарда рублей.
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