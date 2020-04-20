Собянин выделил на поддержку бизнеса 70 миллиардов рублей

13:00
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Мэр Москвы Сергей Собянин суммарно распорядился выделить на поддержку бизнеса около 70 миллиардов рублей. Выплаты, субсидии и иные льготы обусловлены ранее принятыми пакетами антикризисных мер, сообщает Агентство "Москва".
По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, на субсидии и освобождение от платежей приходится примерно 23 миллиарда рублей. Сопоставимая сумма – более 22 миллиардов – выделена на отсрочки по платежам.
Наиболее дорогая мера – это субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса. На эти меры заложено до 30 миллиардов рублей. Отмечается, что ранее взятые долговые обязательства будут субсидироваться на уровне до 6 процентов годовых, а новые – 8 процентов.
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса в среду, 15 апреля. Согласно новым правилам, малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: