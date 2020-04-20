Собянин выделил на поддержку бизнеса 70 миллиардов рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин суммарно распорядился выделить на поддержку бизнеса около 70 миллиардов рублей. Выплаты, субсидии и иные льготы обусловлены ранее принятыми пакетами антикризисных мер, сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, на субсидии и освобождение от платежей приходится примерно 23 миллиарда рублей. Сопоставимая сумма – более 22 миллиардов – выделена на отсрочки по платежам.

Наиболее дорогая мера – это субсидирование процентной ставки по кредитам для малого бизнеса. На эти меры заложено до 30 миллиардов рублей. Отмечается, что ранее взятые долговые обязательства будут субсидироваться на уровне до 6 процентов годовых, а новые – 8 процентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса в среду, 15 апреля. Согласно новым правилам, малый и средний бизнес получит поддержку для выплаты заработной платы при условии максимального сохранения трудовых коллективов.

