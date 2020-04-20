Собянин утвердил более 9,6 млрд рублей поддержки по налогам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Предприятия, пострадавшие в связи с распространением коронавируса и введением ограничительных мер, получат отсрочку по уплате имущественных налогов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

11,3 тысячи организаций города могут оплатить земельный налог и налог на имущество организаций за первый квартал до конца года.

Третий антикризисный пакет мер поддержки бизнеса, утвержденный Сергеем Собяниным, расширил перечень отраслей, в результате большее количество предприятий может рассчитывать на городскую поддержку. Право на отсрочку получили кинотеатры, санатории, организаторы выставок и конференций, организации сферы дополнительного образования.

Как рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, общий объем беспроцентной отсрочки по налогам составит 9,65 миллиарда рублей.

По его словам, это существенное послабление для бизнеса, которое даст возможность многим предпринимателям перераспределить имеющиеся ресурсы и направить их на адаптацию своего бизнеса к текущим условиям, а также на исполнение обязательств перед сотрудниками.

Отсрочка для организаций всех перечисленных в указе мэра Москвы отраслей предоставляется автоматически. Чтобы ее получить, подавать заявления или собирать документы не нужно.

В Москве действует третий пакет мер поддержки бизнеса, предложенный Сергеем Собяниным. В частности, московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Столичный бизнес освободят от арендных платежей. Уведомления об этом уже получили более 11 тысяч московских компаний, арендующих недвижимость или землю у города.

Строителям и девелоперам город даст отсрочку платежей за изменение цели предоставления земельных участков и аналогичные выплаты в городской бюджет.