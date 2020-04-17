Около 1,7 тыс предпринимателей подало заявления на получение городских субсидий

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Департамент предпринимательства и инновационного развития столицы приступил к рассмотрению заявок, связанных с получением городских субсидий.
За помощью обратилось около 1,7 тысячи представителей малого и среднего бизнеса, передает Агентство "Москва" заявление руководителя департамента Алексея Фурсина.
"Сейчас в стадии изучения и подготовки документов на субсидию порядка 1,7 тысячи предпринимателей", – сказал Фурсин.
По его словам, итоги станут подводить каждую неделю в пятницу. Кроме того, продолжится прием следующих заявок от предпринимателей, добавил руководитель московского департамента.
Уточняется, что к настоящему моменту свыше 10 тысяч обращений поступило от предпринимателей на горячую линию по поддержке бизнеса.
Ранее говорилось, что столичный бизнес освободят от арендных платежей.
15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.
Помимо того, в Москве также утвердили третий пакет кризисных мер поддержки бизнеса. Сообщалось, что, в частности, московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.
Еще Telegram-канал о мерах поддержки бизнеса в ситуации с COVID-19 запустили в столице.
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