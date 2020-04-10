Telegram-канал о мерах поддержки бизнеса в ситуации с COVID-19 запустили в столице

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Организация "Малый бизнес Москвы" запустила в мессенджере Telegram канал, где можно узнать о действующих и планирующихся мерах поддержки бизнеса. Об этом заявили в департаменте предпринимательства и инновационного развития.



"Подписчикам доступна информация о действующих мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Москве, а также о планируемых изменениях", – сообщили в пресс-службе департамента.



Читатели нового канала найдут ответы на самые популярные вопросы со стороны владельцев бизнеса, ссылки на онлайн-продукты для дистанционного ведения дела.

Кроме того, можно будет ознакомиться с антикризисными обучающими материалами.



Еще ожидается информирование о работе горячей линии по поддержке бизнеса. Она заработала в городе в марте.



К каналу "Коронавирус: важное для бизнеса" уже присоединилось свыше трех тысяч человек.

Ранее стало известно, что власти Москвы выделят 25 миллиардов рублей на поддержку бизнеса. Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20.

Кроме того, власти столицы запустили Telegram-канал о субсидиях для малого и среднего бизнеса.