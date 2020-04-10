Власти Москвы выделят 25 млрд рублей на поддержку бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичный бизнес получит поддержку на 25 миллиардов рублей, передает Агентство "Москва" со ссылкой на комплекс экономической политики и земельно-имущественных отношений.

"Ключевые меры поддержки включают в себя компенсацию части расходов на аренду и налоги – более 13 миллиардов рублей и отсрочку по налогам – около 11,5 миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Городская помощь будет доступна и для владельцев коммерческой недвижимости. Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум вдвое, тогда меры поддержки составят порядка 8,6 миллиарда рублей в квартал.

Дополнительно в столице действуют решения правительства РФ. В эту сумму также не включены меры для поддержания спроса, например, увеличенные пособия по безработице.

Сергей Собянин заявил, что необходимо поддержать в первую очередь бизнес, выведенный властями из оборота в связи с пандемией коронавируса.

1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. В частности, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий.

До 1 мая в городе действует мораторий на проверки бизнеса. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью граждан.

Правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Среди них авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и другие. Список дорабатывается.

На сайте mbm.mos.ru запущен новый раздел "Полезные материалы". Там столичные предприниматели найдут информацию, которая поможет сохранить и развить бизнес в новых условиях. Кроме того, стартовал специальный проект "Коронавирус: важное для бизнеса".

Информацию о возможных субсидиях можно узнать на специальном сайте или по номеру +7 (499) 961-01-20. Для предпринимателей также действует горячая линия по телефону +7 (495) 276-24-17. Помимо этого, работает телеграм-канал.